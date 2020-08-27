Рынок коммерческих авто в августе: какие марки пользовались наибольшей популярностью среди украинцев

В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
С таким результатом рынок новых коммерческих авто немного не дотянул до августовского показателя 2019 года, отставание составляло 2%.
Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшим спросом пользовались автомобили:
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