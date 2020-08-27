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Рынок коммерческих авто в августе: какие марки пользовались наибольшей популярностью среди украинцев

Рынок коммерческих авто в августе: какие марки пользовались наибольшей популярностью среди украинцев

В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

С таким результатом рынок новых коммерческих авто немного не дотянул до августовского показателя 2019 года, отставание составляло 2%.

Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом пользовались автомобили:

  • марки Fiat, которые охватили четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Fiat в 1,9 раза улучшил свой результат годичной давности;
  • на втором месте Ford – 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года;

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  • третья строчка рейтинга, при 28 процентном росте продаж у Peugeot – 97 автомобилей;
  • четвертый результат у МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% – до отметки 92 шт;
  • замыкает ТОП–5 рейтинга – Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).

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По материалам Finance.UA
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