Украина в этом году импортировала газа на 30% больше

ООО “Оператор ГТС Украины” за 8 месяцев 2020 года протранспортировало 12,5 млрд куб. м газа из Европы на заказ своих клиентов, что на 30% (на 2,9 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года и это также на 63% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает Укринформ.
«Импорт газа в Украину стал рекордным за последние пять лет. В данном случае это хорошая новость, ведь 65% из этих объемов трейдеры завели в Украину для хранения и дальнейшего транзита, и только остальные – ушли на украинский рынок. Это означает, что Украина геополитически и экономически является интересным и выгодным партнером для Европы. Поэтому Оператор ГТС и в дальнейшем будет работать над бизнес-развитием своих возможностей, в том числе по направлению создать в Украине европейский газовый хаб », – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
Всего за январь-август 2020 года импорт из Словакии составил 8,0 млрд куб. м (+ 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 3,2 млрд куб. м (+ 20%), из Польши – 1,3 млрд куб. м (+ 34%).
Виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года, импортировано 38%, или 4,7 млрд куб. м: из Словакии – 1,6 млрд куб.м, Венгрии – 2,3 млрд куб. м, Польши – 0,8 млрд куб. м.
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