НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны

Все банкноты гривны старых образцов, введенных в оборот в 2003 году, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года.
Об этом сегодня во время пресс-брифинга объявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.
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“В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным”, – подчеркнул заместитель главы Национального банка.
Причины изъятия из обращения:
Сроки и механизмы изъятия:
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Кроме того, Национальный банк с 01 октября 2020 года начнет активнее изымать из оборота банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.
Тем не менее, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.
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