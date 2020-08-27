НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны

Все банкноты гривны старых образцов, введенных в оборот в 2003 году, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга объявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

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“В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным”, – подчеркнул заместитель главы Национального банка.

Причины изъятия из обращения:

банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. На протяжении трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают;

их изъятие из обращения не доставит неудобств гражданам, в то же время бизнесу и государству принесет пользу;

изъятие из обращения устаревших банкнот предыдущих поколений и постепенная замена сношенных банкнот номиналом 1 и 2 гривны и оборотных монет номиналом 1 гривна, изготовленных до 2018 года, на металлические монеты повысят защиту и качество денег и сделают расчеты комфортными и удобными.

Сроки и механизмы изъятия:

все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине с 01 октября 2020 года;

остатки банкнот до 16 октября можно сдать в кассы банков для зачисления на счета;

граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

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Кроме того, Национальный банк с 01 октября 2020 года начнет активнее изымать из оборота банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

Тем не менее, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.

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