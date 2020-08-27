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Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ

Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ

Цены на газ в сентябре резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Как правило, перед зимним сезоном цены на него растут после летнего падения.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

По его словам, эта рыночная тенденция происходит ежегодно.

“Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает на зиму – на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции – провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок”, – отметил Коболев.

Он также добавил, что украинский рынок является частью европейского.

“Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет”, – подчеркнул Коболев.

Справка Finance.ua:

  • НАК “Нафтогаз Украины” поднял цену газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу “Годовой” составляла 4,73 грн за куб. м.
  • Цены на природный газ в Украине до настоящего времени определяются по принципу: цена на европейских хабах плюс стоимость транспортировки в Украину.

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По материалам РБК-Украина
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