0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

Для получения налоговой скидки необходимо подтвердить расходы - налоговая

Для получения налоговой скидки необходимо подтвердить расходы - налоговая

Отныне физические лица-плательщики налога на доходы физических лиц, которые с целью реализации права на налоговую скидку будут подавать налоговые декларации после 23 мая 2020 года, обязаны вместе с налоговой декларацией предоставить также копии документов, подтверждающих расходы, которые включаются в состав налоговой скидки.

Об этом сообщает главное управление ГНС в Винницкой области.

Какие это могут быть документы:

  • платежные и расчетные документы, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, которые идентифицируют продавца товаров и лицо, которое обращается за налоговой скидкой, а также копии договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров и срок оплаты за такие товары.

Кроме того, Законом установлено:

  • копии указанных документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией;
  • оригиналы этих документов подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

Читайте также: Как посчитать налоговую скидку по НДФЛ в связи с обучением

В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Контролирующий орган обязан самостоятельно определить уменьшение суммы налога на доходы физических лиц, задекларированную к возврату из бюджета в связи с использованием плательщиком налога права на налоговую скидку, в случае если данные проверки плательщика налогов свидетельствуют о завышении суммы налога на доходы физических лиц, которая подлежит возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, заявленную в налоговой декларации.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.