Для получения налоговой скидки необходимо подтвердить расходы - налоговая

Отныне физические лица-плательщики налога на доходы физических лиц, которые с целью реализации права на налоговую скидку будут подавать налоговые декларации после 23 мая 2020 года, обязаны вместе с налоговой декларацией предоставить также копии документов, подтверждающих расходы, которые включаются в состав налоговой скидки.

Об этом сообщает главное управление ГНС в Винницкой области.

Какие это могут быть документы:

платежные и расчетные документы, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, которые идентифицируют продавца товаров и лицо, которое обращается за налоговой скидкой, а также копии договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров и срок оплаты за такие товары.

Кроме того, Законом установлено:

копии указанных документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией;

оригиналы этих документов подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

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В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Контролирующий орган обязан самостоятельно определить уменьшение суммы налога на доходы физических лиц, задекларированную к возврату из бюджета в связи с использованием плательщиком налога права на налоговую скидку, в случае если данные проверки плательщика налогов свидетельствуют о завышении суммы налога на доходы физических лиц, которая подлежит возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, заявленную в налоговой декларации.

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