Для получения налоговой скидки необходимо подтвердить расходы - налоговая

Отныне физические лица-плательщики налога на доходы физических лиц, которые с целью реализации права на налоговую скидку будут подавать налоговые декларации после 23 мая 2020 года, обязаны вместе с налоговой декларацией предоставить также копии документов, подтверждающих расходы, которые включаются в состав налоговой скидки.
Об этом сообщает главное управление ГНС в Винницкой области.
Какие это могут быть документы:
Кроме того, Законом установлено:
Читайте также: Как посчитать налоговую скидку по НДФЛ в связи с обучением
В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.
Контролирующий орган обязан самостоятельно определить уменьшение суммы налога на доходы физических лиц, задекларированную к возврату из бюджета в связи с использованием плательщиком налога права на налоговую скидку, в случае если данные проверки плательщика налогов свидетельствуют о завышении суммы налога на доходы физических лиц, которая подлежит возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, заявленную в налоговой декларации.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 2308 14
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 1109 11
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет5 ч. назад - 1462 9
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт9 ч. назад - 1141 5
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6773 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 6461
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет5 ч. назад - 1462 9
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки10 ч. назад - 1425
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт9 ч. назад - 1141 5
Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева в августе (инфографика)Вчера, 20:01 - 1069
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 129
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1413 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2997 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4243
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2794 4