Рада планирует расширить ряд субъектов предоставления гостиничных услуг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О туризме” относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг” (№2673).
Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 Закона «О туризме», изложив в новой редакции понятия «гостиница», «гостиничная услуга» и «аналогичные средства размещения», заменив, в частности, слово «предприятие» на «субъект хозяйствования», что расширит круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет включения физических лиц – предпринимателей.
Кроме того, изменениями к статье 19 предлагается предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и тому подобное) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.
Автор проекта, народный депутат из фракции “Слуга народа” Игорь Фрис прогнозирует, что реализация законопроекта будет способствовать стимулированию и активизации развития рынка предоставления гостиничных услуг, увеличению количества гостиничной инфраструктуры, и как следствие – увеличению занятости населения, его доходов и экономическому росту регионов, на территории которых будут функционировать объекты туристической инфраструктуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 2192 11
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 1002 10
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет3 ч. назад - 1128 7
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт7 ч. назад - 1052 5
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6679 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 5822
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки8 ч. назад - 1196
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет3 ч. назад - 1128 7
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт7 ч. назад - 1052 5
Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева в августе (инфографика)Вчера, 20:01 - 1053
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 123
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1398 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2988 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4236
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2784 4