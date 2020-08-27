Рада планирует расширить ряд субъектов предоставления гостиничных услуг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О туризме” относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг” (№2673).

Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 Закона «О туризме», изложив в новой редакции понятия «гостиница», «гостиничная услуга» и «аналогичные средства размещения», заменив, в частности, слово «предприятие» на «субъект хозяйствования», что расширит круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет включения физических лиц – предпринимателей.

Кроме того, изменениями к статье 19 предлагается предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и тому подобное) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Автор проекта, народный депутат из фракции “Слуга народа” Игорь Фрис прогнозирует, что реализация законопроекта будет способствовать стимулированию и активизации развития рынка предоставления гостиничных услуг, увеличению количества гостиничной инфраструктуры, и как следствие – увеличению занятости населения, его доходов и экономическому росту регионов, на территории которых будут функционировать объекты туристической инфраструктуры.