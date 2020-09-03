Налог на роскошь в Украине: кто платит, за что и сколько

Налог на роскошь – это неофициальное название некоторых видов налога на имущество. В Украине он относится к группе местных налогов. Это значит, что ставки по данному налогу устанавливают местные советы, если они не определены в НКУ, а уплата также идет на счета местных бюджетов.

Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram.

Налогом на роскошь можно назвать:

транспортный налог (ст. 267 НКУ );

); налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (ст. 266 НКУ ).

Кто должен платить налог на недвижимость:

плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, которые владеют недвижимостью на территории Украины;

если собственниками недвижимости являются несколько человек, каждый из них обязан оплатить принадлежащую ему часть.

За какую недвижимость нужно платить налог:

за квартиры площадью более 60 кв. м, а также жилые дома площадью более 120 кв. м. Если речь идет о разных типах объектов недвижимости, то их совокупная площадь должна быть больше 180 кв. м;

уплачивается налог за «лишние» квадратные метры. Допустим, площадь квартиры 86 кв. м. В таком случае придется заплатить налог на 26 кв. м (86 кв. м – 60 кв. м). Если площадь квартиры больше 300 кв. м, а дома – более 500 кв. м, придется заплатить налог на роскошь. Это еще + 25 тыс. грн. ежегодно к сумме налога. Облагаются объекты жилой и нежилой недвижимости или их части.

Как рассчитать размер налога на недвижимость:

ставка налога на недвижимость определяется решением сельского, поселкового, городского совета или советом объединенных территориальных общин;

она не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы на 1 января отчетного (налогового года) за 1 кв. метр базы;

с начала этого года размер минимальной зарплаты составлял 4723 грн, следовательно, максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может превышать 70,8 грн. Ставку налога на недвижимость нужно искать на официальном сайте местного органа власти.

Каково наказание за неуплату налога на недвижимость:

за задержку платежа на срок до 30 дней, размер штрафа составляет 10% суммы налога;

если не платили более календарного месяца – 20% суммы долга.

Справка Finance.ua:

Владельцы люксовых автомобилей в Украине будут платить транспортный налог.

В Украине действует упрощенная модель оценки недвижимости: субъект самостоятельно и бесплатно получает оценку недвижимости.

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