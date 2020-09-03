Налог на роскошь в Украине: кто платит, за что и сколько

Налог на роскошь – это неофициальное название некоторых видов налога на имущество. В Украине он относится к группе местных налогов. Это значит, что ставки по данному налогу устанавливают местные советы, если они не определены в НКУ, а уплата также идет на счета местных бюджетов.
Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram.
Налогом на роскошь можно назвать:
Кто должен платить налог на недвижимость:
За какую недвижимость нужно платить налог:
Как рассчитать размер налога на недвижимость:
Каково наказание за неуплату налога на недвижимость:
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