Через "РРО в смартфоне" фискализировано почти 12 млн чеков

За первый месяц работы фискального приложения для программного РРО его зарегистрировали и применяли 399 субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали почти 32 тысячи ПРРО. Фискализировано около 12 млн чеков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, более 95% зарегистрированных программных РРО используются финансовыми компаниями.
“Такие статистические данные, которые мы имеем почти за месяц работы ПРРО, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, созданное и предоставленное государством”, – говорится в сообщении Минфина.
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Напомним, с 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. То есть, при наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
Уже с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникает для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
Учитывая, что нормы об обязательной фискализации вступят в силу через пять месяцев после запуска ПРРО, у всех есть возможность провести апробацию новейших моделей РРО, приобрести опыт в использовании, принять участие в выявлении их «слабых» и «сильных» сторон и усовершенствовании в соответствии с потребностями пользователей и участников рынка.
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