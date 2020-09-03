Жильцы новостроек переплачивают за услуги ЖКХ, – КГГА

Децентрализация систем отопления, которая развернулась по всей стране, крайне опасна, так как жильцы новостроек фактически переплачивают за услуги ЖКХ из-за штрафов и пеней, начисленных за газ.
Об этом в комментарии UBR.ua рассказала начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Вера Радченко.
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“Децентрализация отопления в масштабах всего государства очень опасна. Застройщик, построив дом, сделав там газовую котельную, передав ее в обслуживание, не прогнозирует дальнейшую работу этой котельной. Предприятие, которое обслуживает дом, 10 лет запускает эту котельную в отопительный сезон, ничего не делая с оборудованием. Потом бросает это оборудование, а люди, которые пытаются его “подхватить”, уже понимают, что оборудование уже практически нерабочее”, – объясняет Радченко.
Жильцы оказываются перед ситуацией, что необходимо ремонтировать оборудование, а на него не закладывалось расходов.
“Мало того, предприятие могло за это время накопить долги за газ. У нас бывает, когда по 2-3 млн грн на доме, в котором 300-500 жителей”, – приводит пример Радченко.
На задолженность такого предприятия за газ “Нафтогаз” также накладывает штрафы и пени, и жильцы новостроек вынуждены гасить космические суммы за услуги ЖКХ, которые по факту стоят существенно меньше. Но при этом городская администрация жильцам таких домов уже помочь не может.
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