Жильцы новостроек переплачивают за услуги ЖКХ, – КГГА

Децентрализация систем отопления, которая развернулась по всей стране, крайне опасна, так как жильцы новостроек фактически переплачивают за услуги ЖКХ из-за штрафов и пеней, начисленных за газ.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказала начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Вера Радченко.

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“Децентрализация отопления в масштабах всего государства очень опасна. Застройщик, построив дом, сделав там газовую котельную, передав ее в обслуживание, не прогнозирует дальнейшую работу этой котельной. Предприятие, которое обслуживает дом, 10 лет запускает эту котельную в отопительный сезон, ничего не делая с оборудованием. Потом бросает это оборудование, а люди, которые пытаются его “подхватить”, уже понимают, что оборудование уже практически нерабочее”, – объясняет Радченко.

Жильцы оказываются перед ситуацией, что необходимо ремонтировать оборудование, а на него не закладывалось расходов.

“Мало того, предприятие могло за это время накопить долги за газ. У нас бывает, когда по 2-3 млн грн на доме, в котором 300-500 жителей”, – приводит пример Радченко.

На задолженность такого предприятия за газ “Нафтогаз” также накладывает штрафы и пени, и жильцы новостроек вынуждены гасить космические суммы за услуги ЖКХ, которые по факту стоят существенно меньше. Но при этом городская администрация жильцам таких домов уже помочь не может.