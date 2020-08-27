Выигрывайте деньги для бизнеса от БизПозыка!

ВНИМАНИЕ РОЗЫГРЫШ

Выигрывайте 10 000, 20 000, 50 000 гривен для своего бизнеса. Заполняйте анкету!

“БізнесПозика” — финансовая организация, которая выдает краткосрочные кредиты ФЛП и СПД, без залога и поручителей, на закупку товара или оборудования, развитие или расширение бизнеса, оплату аренды и на любые другие нужды предприятия.

Компания “БізнесПозика” — клиентоориентированная и постоянно улучшает сервис для повышения репутации. И совсем недавно была запущена масштабная программа поддержки украинского бизнеса “БІЗНЕСПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай”. Она продлится с 13.08.2020 по 11.09.2020 года. Результаты будут объявлены 18 сентября 2020.

Что нужно знать о программе?

В программе могут принять участие представители малого бизнеса, зарегистрированные как ФЛП .

. Всего есть 3 призовых места и соответствующие им награды: 1 место – 50 000 грн, 2 место – 20 000 грн, 3 место – 10 000 грн.

Чтобы стать участником программы, нужно выполнить следующие условия:

1. Заполнить анкету по ссылке: https://bit.ly/31OrK0A.

2. Быть зарегистрированным как ФЛП.

3. Поставить лайк акционной публикации на странице “БізнесПозика” в Facebook или Instagram.

Победителей выберет партнер “БізнесПозики” финансовый портал Finance.ua, обладающий высоким уровнем экспертизы, по такому главному критерию — реалистичность и потенциальная выгода использования выигрыша в вашем бизнесе.

Подробнее о розыгрыше можно узнать здесь: https://bizpozyka.com/programma-podderzhky-malogo-byznesa

Почему поддержка именно предпринимателей?

До того, как компания начала успешно выдавать краткосрочные кредиты, ее представители лично общались с предпринимателями. Они узнали об их частые проблемы, которые были связаны с тем, что получение кредита в банке — это очень сложный, долгий, а иногда и невозможен процесс. А для бизнеса очень часто нужны “быстрые деньги” для закрытия или оплаты аренды, выдачи зарплаты, покупки нового оборудования и тому подобное. А средства, которые находятся в определенный момент в обороте, невозможно использовать.

На основе анализа таких проблем родилась идея создать микрокредитную организацию для предпринимателей с продуктом нацеленным на их решение. После чего идея реализовалась в бизнес организацию. Компания начала предлагать услуги на рынке предпринимателей, успешно налаживать главные процессы и создавать сеть отделений.

Исходя из цели организации, делать процесс получения финансирования простым, доступным и прозрачным, в реальности весь процесс кредитования так и осуществляется. Ведь для того, чтобы получить кредит в “БізнесПозика”, нужно всего лишь идентификационный код, паспорт (или вид на жительство), а также активное ведение предпринимательской деятельности, даже без зарегистрированного ФЛП / СПД или клиент только начал заниматься предпринимательством.

Постоянная работа над программой лояльности для клиентов

Цель компании “БізнесПозика” — сделать процесс получения финансирования простым, доступным и прозрачным, чтобы клиенты могли сосредоточиться на действительно важном — на развития своего дела.

Программа лояльности также включает в себя акционные предложения и кампании финпомощи. Примером чего и является программа поддержки украинского бизнеса “БІЗНЕСПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай”.

Для малого украинского предпринимательства — это уникальная возможность именно сегодня получить финансовую помощь для развития дела. А для компании “БізнесПозика” — это еще один важный шаг в укреплении своей позиции на рынке кредитных услуг.