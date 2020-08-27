Гетманцев озвучил план борьбы с "тенью" в АПК

Предприятия аграрного сектора подлежат первичному и обязательному финансовому мониторингу. Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Это касается всех предприятий АПК. Исключений ни для кого нет, и это – правильно”, – подчеркнул он.

Нардеп добавил, что финансовый мониторинг способствует повышению налоговой добродетели. Однако не напрямую.

“Институт финансового мониторинга и налоговое право, что противодействует уклонению от налогообложения, напрямую не связаны. То есть нельзя в пределах финансового мониторинга отслеживать уклонение от налогообложения”, – пояснил он.

Вместе с тем, бороться с тенизацией в агропромышленном комплексе нужно. Это должны делать законодательные и исполнительные органы власти.

“Это надо делать двумя путями: налоговый контроль за деятельностью зернотрейдеров и путем вывода из тени обработки земли. Кстати, на это направлен законопроект №3131д (законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции, – ред.)”, – добавил Гетманцев.