Гетманцев озвучил план борьбы с "тенью" в АПК

Предприятия аграрного сектора подлежат первичному и обязательному финансовому мониторингу. Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
“Это касается всех предприятий АПК. Исключений ни для кого нет, и это – правильно”, – подчеркнул он.
Нардеп добавил, что финансовый мониторинг способствует повышению налоговой добродетели. Однако не напрямую.
“Институт финансового мониторинга и налоговое право, что противодействует уклонению от налогообложения, напрямую не связаны. То есть нельзя в пределах финансового мониторинга отслеживать уклонение от налогообложения”, – пояснил он.
Вместе с тем, бороться с тенизацией в агропромышленном комплексе нужно. Это должны делать законодательные и исполнительные органы власти.
“Это надо делать двумя путями: налоговый контроль за деятельностью зернотрейдеров и путем вывода из тени обработки земли. Кстати, на это направлен законопроект №3131д (законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции, – ред.)”, – добавил Гетманцев.
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