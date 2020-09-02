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Как предоставляется отпуск по совместительству

Как предоставляется отпуск по совместительству

Согласно Кодексу законов о труде, работник имеет право заключать трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективный договор или работать по соглашению сторон. Кроме основного трудового договора, работник может заключать трудовые договоры о работе по совместительству, в том числе внутреннему.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Полтавской области.

Работа по совместительству – это одна из разновидностей работы на условиях неполного рабочего времени. На работе на условиях неполного рабочего времени гарантировано недопущение любых ограничений объема трудовых прав работников.

Таким образом, на работе по совместительству (внутреннему или внешнему) работник имеет право на ежегодные и социальные отпуска:

  • ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора;
  • работник, работающий по совместительству, по собственному желанию имеет право на ежегодный отпуск полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на этом предприятии.

Что это значит: в период оформления ежегодного основного отпуска по основному месту работы на работе по совместительству работник имеет право на оформление ежегодного отпуска, несмотря на то, что он не отработал шесть месяцев.

Возможность воспользоваться отпуском на работе по совместительству одновременно с отпуском по основному месту работы является лишь правом для работников, а не обязанностью.

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Если ежегодный отпуск на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, то в соответствии со ст. 25 Закона Украины «Об отпусках» совместителям по их желанию обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок до окончания отпуска по основному месту работы.

По материалам Finance.UA
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