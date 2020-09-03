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Сколько платит Facebook своим сотрудникам

Сколько платит Facebook своим сотрудникам

Издание Business Insider опубликовало подборку зарплат разных специалистов в Facebook. Цифры собрали из открытых данных, так как компания раскрывает предложения по зарплате в заявках на получение виз для сотрудников. Эти данные правительство США затем публикует.

Размер зарплат, указанных в подборке, актуален как для иностранных сотрудников, которые переехали в США по приглашению Facebook, так и для американцев в штате, поскольку закон обязывает компанию платить иностранцам столько же, сколько и гражданам США, отмечает BI.

Зарплаты ниже указаны за год, до вычета налогов.

Данные и инжиниринг:

  • Data scientist: от $110 659 до $216 331;
  • Разработчик ПО: от $110 000 до $280 000;
  • Инженер данных: от $110 000 до $195 424;
  • Ученый-исследователь: от $135 000 до $250 527;
  • Менеджер по инжинирингу: от $171 000 до $280 000;
  • Менеджер технических программ: от $111 636 до $225 000;
  • Продуктовый инженер: от $110 000 до $221 597;
  • Директор по инжинирингу: от $284 200 до $345 221;
  • Главный аналитик: $155 000;
  • Продуктовый дизайнер: от $105 000 до $199 355;
  • Фронтенд-инженер: от $110 000 до 225 000;
  • Продакт-менеджер: от $110 000 до $240 000;
  • Инженер безопасности: от $115 000 до $215 000.

Оборудование и сети:

  • ASIC & FPGA-инженер: от $145 000 до $205 000;
  • Инженер-электрик: от $125 000 до $205 000;
  • Ученый-оптик: от $140 000 до $180 359;
  • Инженер аппаратной части: от $155 000 до $208 192;
  • Инженер сетей: от $78 499 до $180 000;
  • VP, AR/VR партнерств: $425 000.

Политики, контент, исследования:

  • Контент-стратег: от $115 000 до $180 000;
  • Копирайтер: $186 376;
  • Менеджер полиси-программ: $150 000;
  • SMB-креативный специалист: $112 172;
  • Вице-президент по международных отношениям и коммуникациям: $655 500;
  • UX-исследователь: от $120 000 до $162 000.

Бизнес, менеджмент и другое:

  • Менеджер по продуктовому маркетингу: от $110 779 до $205 680;
  • Финансовый менеджер: от $145 000 до $180 000;
  • HR-бизнес-партнер: от $153 000 до $220 500;
  • Бизнес-аналитик: от $130 000 до $201 676;
  • Ивент-менеджер: $143 343;
  • Аналитик безопасности: $145 089;
  • Ведущий юрисконсульт: $210 000.
По материалам AIN.UA
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