Сколько платит Facebook своим сотрудникам

Издание Business Insider опубликовало подборку зарплат разных специалистов в Facebook. Цифры собрали из открытых данных, так как компания раскрывает предложения по зарплате в заявках на получение виз для сотрудников. Эти данные правительство США затем публикует.

Размер зарплат, указанных в подборке, актуален как для иностранных сотрудников, которые переехали в США по приглашению Facebook, так и для американцев в штате, поскольку закон обязывает компанию платить иностранцам столько же, сколько и гражданам США, отмечает BI.

Зарплаты ниже указаны за год, до вычета налогов.

Данные и инжиниринг:

Data scientist: от $110 659 до $216 331;

Разработчик ПО: от $110 000 до $280 000;

Инженер данных: от $110 000 до $195 424;

Ученый-исследователь: от $135 000 до $250 527;

Менеджер по инжинирингу: от $171 000 до $280 000;

Менеджер технических программ: от $111 636 до $225 000;

Продуктовый инженер: от $110 000 до $221 597;

Директор по инжинирингу: от $284 200 до $345 221;

Главный аналитик: $155 000;

Продуктовый дизайнер: от $105 000 до $199 355;

Фронтенд-инженер: от $110 000 до 225 000;

Продакт-менеджер: от $110 000 до $240 000;

Инженер безопасности: от $115 000 до $215 000.

Оборудование и сети:

ASIC & FPGA -инженер: от $145 000 до $205 000;

& -инженер: от $145 000 до $205 000; Инженер-электрик: от $125 000 до $205 000;

Ученый-оптик: от $140 000 до $180 359;

Инженер аппаратной части: от $155 000 до $208 192;

Инженер сетей: от $78 499 до $180 000;

VP, AR/VR партнерств: $425 000.

Политики, контент, исследования:

Контент-стратег: от $115 000 до $180 000;

Копирайтер: $186 376;

Менеджер полиси-программ: $150 000;

SMB -креативный специалист: $112 172;

-креативный специалист: $112 172; Вице-президент по международных отношениям и коммуникациям: $655 500;

UX-исследователь: от $120 000 до $162 000.

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