Сколько платит Facebook своим сотрудникам

Издание Business Insider опубликовало подборку зарплат разных специалистов в Facebook. Цифры собрали из открытых данных, так как компания раскрывает предложения по зарплате в заявках на получение виз для сотрудников. Эти данные правительство США затем публикует.
Размер зарплат, указанных в подборке, актуален как для иностранных сотрудников, которые переехали в США по приглашению Facebook, так и для американцев в штате, поскольку закон обязывает компанию платить иностранцам столько же, сколько и гражданам США, отмечает BI.
Зарплаты ниже указаны за год, до вычета налогов.
Данные и инжиниринг:
Оборудование и сети:
Политики, контент, исследования:
Бизнес, менеджмент и другое:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границуПозавчера, 20:39 - 718 11
Тариф на газ в Украине подорожает зимой: сколько будет стоить кубометрВчера, 12:00 - 2762 5
В Украине из-за проверок заставляют вернуть субсидию в бюджетВчера, 10:20 - 870 5
Шмыгаль объяснил, почему нельзя ограничивать зарплату чиновникам в 47 тыс. грнВчера, 10:39 - 631 4
С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услугиВчера, 10:00 - 14147 3
С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услугиВчера, 10:00 - 14147 3
Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100 процентовВчера, 01:16 - 3697
Топ-15 стран с самым большим количеством миллиардеровВчера, 14:09 - 3695
Тариф на газ в Украине подорожает зимой: сколько будет стоить кубометрВчера, 12:00 - 2762 5
Nissan поставил на рынок 500 тыс. электромобилей Nissan LeafВчера, 02:41 - 921
SpaceX запустила еще 60 спутников StarlinkПозавчера, 11:25 - 176 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 314
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 2747
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 240 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1775 4