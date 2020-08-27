0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за неделю начислила штрафов на 3 миллиона

Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за неделю начислила штрафов на 3 миллиона

По итогам 24-30 августа инспекторы “Укртрансбезопасности” проверили еще более 27 тысяч транспортных средств и начислили около 3 млн гривен платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 27 тысяч транспортных средств, составлено 435 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 3 млн гривен платы за перегруз. В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Николаевской областях” , – говорится в сообщении.

ТОП-6 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю:

  • на автодороге М-14 – авто MAN (перевозчик – МЧП «Азия») с перегрузкой на 93%. Общий вес транспортного средства составил 77,28 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 5 710,5 евро;
  • на автодороге М-06 – авто IVECO (перевозчик – ООО «Захидторг ИФ”) с перегрузкой на 25%. Общий вес транспортного средства составил 49,8 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2540 евро;
  • На автодороге Н-20 – авто Renault (перевозчик Буга Т. И.) – с перегрузкой на 35%. Общий вес транспортного средства составил 53,86 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1 525,20 евро;
  • на автодороге М-06 – авто DAF (перевозчик – Краснокуцкая В. П.) с перегрузкой на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,25 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1501,5 евро;
  • на автодороге Н-20 – авто DAF (перевозчик – Круглова А.А.) с перегрузкой на 36%. Общий вес транспортного средства составил 54,350 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1467,3 евро.
  • на автодороге Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевозчик – ООО «ООО-СПМК-17”) с перегрузкой на 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,15 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1132,20 евро.

Справка Finance.ua:

Размер штрафов:

  • превышение на 5-10% – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (НДТМ);
  • на 10-20% – штраф в размере 1000 НМДГ;
  • более чем на 20% – штраф в размере 2000 НМДГ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.