Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за неделю начислила штрафов на 3 миллиона

По итогам 24-30 августа инспекторы “Укртрансбезопасности” проверили еще более 27 тысяч транспортных средств и начислили около 3 млн гривен платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 27 тысяч транспортных средств, составлено 435 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 3 млн гривен платы за перегруз. В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Николаевской областях” , – говорится в сообщении.

ТОП-6 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю:

на автодороге М-14 – авто MAN (перевозчик – МЧП «Азия») с перегрузкой на 93%. Общий вес транспортного средства составил 77,28 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 5 710,5 евро;

на автодороге М-06 – авто IVECO (перевозчик – ООО «Захидторг ИФ”) с перегрузкой на 25%. Общий вес транспортного средства составил 49,8 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2540 евро;

На автодороге Н-20 – авто Renault (перевозчик Буга Т. И.) – с перегрузкой на 35%. Общий вес транспортного средства составил 53,86 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1 525,20 евро;

на автодороге М-06 – авто DAF (перевозчик – Краснокуцкая В. П.) с перегрузкой на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,25 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1501,5 евро;

на автодороге Н-20 – авто DAF (перевозчик – Круглова А.А.) с перегрузкой на 36%. Общий вес транспортного средства составил 54,350 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1467,3 евро.

на автодороге Н-24 – авто MERCEDES - BENZ (перевозчик – ООО «ООО- СПМК -17”) с перегрузкой на 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,15 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1132,20 евро.

Справка Finance.ua:

Размер штрафов:

превышение на 5-10% – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( НДТМ );

); на 10-20% – штраф в размере 1000 НМДГ ;

; более чем на 20% – штраф в размере 2000 НМДГ .

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