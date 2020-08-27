Укрзализныця с сентября прекратит действие договора на грузовые маршрутные перевозки

Укрзализныця с 18 сентября 2020 года прекращает действие договора о перевозке грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов. В дальнейшем такие договоры могут заключаться региональными филиалами.
Об этом сообщает филиал “Центр транспортной логистики “АО “Укрзализныця”.
О прекращении действия договора заказчики были проинформированы 28 августа 2020 года. Сообщение может быть отозвано в случае изложения договора в новой редакции.
В тексте сообщения говорится, что договор о маршрутных перевозках, как и другие договоры на особых условиях, могут заключаться региональными филиалами.
“Поскольку доходы от перевозок по согласованному расписанию движения грузового маршрутного поезда относятся именно к доходам региональных филиалов, такая организация договорной работы вполне оправдана”, – отмечают в УЗ.
В сентябре 2019 года Укрзализныця ввела в действие новый договор о перевозке грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов.
Антимонопольный комитет Украины в мае 2020 года после рассмотрения жалобы на внедрение компанией маршрутных перевозок грузов предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации: не создавать неравные условия предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом по расписанию движения маршрутных поездов и принять меры по обеспечению равных условий предоставления услуг по перевозки грузов железнодорожным транспортом и соблюдения баланса интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.
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