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Укрзализныця с сентября прекратит действие договора на грузовые маршрутные перевозки

Укрзализныця с сентября прекратит действие договора на грузовые маршрутные перевозки

Укрзализныця с 18 сентября 2020 года прекращает действие договора о перевозке грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов. В дальнейшем такие договоры могут заключаться региональными филиалами.

Об этом сообщает филиал “Центр транспортной логистики “АО “Укрзализныця”.

О прекращении действия договора заказчики были проинформированы 28 августа 2020 года. Сообщение может быть отозвано в случае изложения договора в новой редакции.

В тексте сообщения говорится, что договор о маршрутных перевозках, как и другие договоры на особых условиях, могут заключаться региональными филиалами.

“Поскольку доходы от перевозок по согласованному расписанию движения грузового маршрутного поезда относятся именно к доходам региональных филиалов, такая организация договорной работы вполне оправдана”, – отмечают в УЗ.

В сентябре 2019 года Укрзализныця ввела в действие новый договор о перевозке грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов.

Антимонопольный комитет Украины в мае 2020 года после рассмотрения жалобы на внедрение компанией маршрутных перевозок грузов предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации: не создавать неравные условия предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом по расписанию движения маршрутных поездов и принять меры по обеспечению равных условий предоставления услуг по перевозки грузов железнодорожным транспортом и соблюдения баланса интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.

По материалам УКРИНФОРМ
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