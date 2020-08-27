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Стартап Bollinger представил прототип электрического фургона для служб доставки Deliver-E (фото)

Стартап Bollinger представил прототип электрического фургона для служб доставки Deliver-E (фото)

Американский автопроизводитель Bollinger анонсировал очередной концепт — электрический грузовой минивэн Deliver-E, предназначенный для служб доставки.

По сути, модель представляет собой модульный конструктор, из которого каждый заказчик сможет собрать подходящий именно для него вариант. На переднеприводной платформе с электродвигателем неназванной мощности можно собрать грузовик формата Class 2B, 3, 4, 5 благодаря возможности использовать различную колесную базу. Грузовой кузов отличается плоским и низком полом — порог находится всего в 45 см (18 дюймов) от земли, что упрощает загрузку и выгрузку.

Аэродинамичный кузов позволяет увеличить запас хода, при этом в зависимости от типичного маршрута доставки заказчик может выбрать батарею на 70, 105, 140, 175 или 210 кВтч. Запас хода будет зависеть от загрузки, но производитель пообещал поддержку скоростной зарядки мощностью 100 кВт.

Deliver-E

Напомним, что весной компания Bollinger представила запатентованую модульную скейтборд-платфрму E-Chassis, которую можно использовать для создания коммерческих электромобилей практической любой направленности. По заявлению создателей, данная платформа будет использоваться не только в двух анонсированных (электрокроссовер Bollinger B1 и электропикап Bollinger B2), но и в других будущих моделях бренда.

По материалам ITC.ua
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