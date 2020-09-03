Китайцы выпустят самый дорогой в своей истории автомобиль

Китайская компания Hongqi решила запустить в производство концепт суперкара Hongqi S9, представленного в 2019 году. Об этом сообщило издание CarNewsChina.

Производитель объявил о планах выпустить в 2021 году всего 70 экземпляров стоимостью по 10 млн юаней каждый ($1,45 млн). Таким образом Hongqi S9 PHEV станет самым дорогим автомобилем, произведенным на территории Китая.

Новинка получит мощный бензиновый четырехлитровый V8 мотор с турбонаддувом, который будет работать в паре с электродвигателем (суммарно – 1400 лошадиных сил). Представители компании заверили, что гиперкар сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Его максимальная скорость – 400 км/ч. Если все характеристики подтвердятся, то эта машина войдет в число самых быстрых автомобилей мира.

По мнению наблюдателей рынка, Hongqi S9 PHEV будет весить немного, поскольку его корпус изготовят из углеводородного волокна. То же касается и колес – в представленном в прошлом году концепте они были изготовлены из легкого материала. Двери автомобиля будут открываться по принципу “крылья чайки”.

Суперкар Hongqi S9