Зеленский надеется, что ЕС предоставит Украине 600 млн евро помощи без дополнительных условий

Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.
На это надеется Президент Украины Владимир Зеленский, который 28 августа сделал соответствующее заявление во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Зеленский отметил, какой важной для Украины является принятая ЕС макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Также стороны обсудили эпидемическую ситуацию, Зеленский поблагодарил собеседницу за договоренности относительно доз вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Глава государства заверил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.
“Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Имеем для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас”, – заявил Президент.
Кроме того, была обсуждена подготовка к 22-му саммиту Украина — ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе. Глава государства заверил, что Киев готов обеспечить максимальную результативность саммита.
Напомним, 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяют Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.
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