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Зеленский надеется, что ЕС предоставит Украине 600 млн евро помощи без дополнительных условий

Зеленский надеется, что ЕС предоставит Украине 600 млн евро помощи без дополнительных условий

Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

На это надеется Президент Украины Владимир Зеленский, который 28 августа сделал соответствующее заявление во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Зеленский отметил, какой важной для Украины является принятая ЕС макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также стороны обсудили эпидемическую ситуацию, Зеленский поблагодарил собеседницу за договоренности относительно доз вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Глава государства заверил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

“Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Имеем для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас”, – заявил Президент.

Кроме того, была обсуждена подготовка к 22-му саммиту Украина — ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе. Глава государства заверил, что Киев готов обеспечить максимальную результативность саммита.

Напомним, 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяют Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

По материалам Ракурс
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