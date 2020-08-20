“Укрзализныця” назначила новый поезд №21/22 Харьков – Трускавец.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 г. по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширять географию путешествий:

из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33;

отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47;

поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ.

Цены:

место в вагоне-купе обойдется в 961 грн;

в СВ-вагоне стоимость одного места – 2372 грн.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

С 22 октября график поезда изменится, о чем Укрзализныця проинформирует пассажиров дополнительно.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Недавно в УЗ сообщили об ограничении продажи льготных билетов онлайн.

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