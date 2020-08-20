“Укрзализныця” назначила новый поезд №21/22 Харьков – Трускавец.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
График. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 г. по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширять географию путешествий:
В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ.
Цены:
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
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