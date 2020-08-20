НБУ упростил валютный надзор за операциями экспортеров

Национальный банк Украины упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний. Упрощение касается операций, проводимых с использованием аккредитивной формы расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, отныне контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием средств от банка в пределах аккредитива.

“Упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес. Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования. Перечисление по аккредитиву может производиться ранее фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, что делает этот инструмент полезным для экспортеров”, – говорится в сообщении НБУ.

Кроме этого, НБУ расширил возможности проведения страховыми (перестраховочными) брокерами валютных операций в страховой деятельности. В частности, им предоставлена ​​возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.

Аккредитив – это способ расчетов, по которому согласно договоренностям банк-эмитент (банк, который выпускает аккредитив по приказу своего клиента) безотзывно обязуется выполнить аккредитив/произвести оплату по аккредитиву в случае надлежащей подачи документов, соответствующих условиям аккредитива.