Украина и Польша будут обмениваться налоговой информацией

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Сегодня, 28 августа, Министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества”, – говорится в сообщении.

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По словам Марченко, стороны готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством.

“Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета”, – подытожили в Министерстве.