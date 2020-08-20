Китайский конкурент Tesla привлек $1,5 млрд на IPO в США

Акции китайского производителя электрокаров Xpeng подскочили на 67% после его дебюта на фондовом рынке США в четверг.

Как сообщает Reuters, акции Xpeng, которые поддерживаются такими компаниями, как Alibaba и Xiaomi, открылись по цене $23,10 за депозитарную акцию США (ADS) по сравнению с ценой предложения в $15 за ADS.

Ранее в четверг Xpeng увеличила объем IPO в США на более чем на треть до $1,5 млрд, поскольку инвесторы по всему миру конкурируют за поддержку компаний, которые продвигают чистые технологии.

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Это IPO, третий крупный листинг китайской компании по производству электромобилей в Нью-Йорке за два года, проводится в то время, когда в последние месяцы растет цена акций таких производителей электромобилей, как Tesla и Nio.

Генеральный директор Xpeng Ху Сяопин, также известный как основатель интернет-браузера UCWeb, сказал, что компания сосредоточится на автомобилях стоимостью от 150 000 юаней ($21 804) до 300 000 юаней.

Он рассказал, что Xpeng будет использовать привлеченные средства для исследований, разработок и расширения продаж. В прошлом году компания инвестировала более 2 млрд юаней в развитие технологий, треть из которых была сосредоточена на интеллектуальных функциях, таких как автономное вождение, отметил Ху.