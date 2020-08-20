0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Китайский конкурент Tesla привлек $1,5 млрд на IPO в США

Китайский конкурент Tesla привлек $1,5 млрд на IPO в США

Акции китайского производителя электрокаров Xpeng подскочили на 67% после его дебюта на фондовом рынке США в четверг.

Как сообщает Reuters, акции Xpeng, которые поддерживаются такими компаниями, как Alibaba и Xiaomi, открылись по цене $23,10 за депозитарную акцию США (ADS) по сравнению с ценой предложения в $15 за ADS.

Ранее в четверг Xpeng увеличила объем IPO в США на более чем на треть до $1,5 млрд, поскольку инвесторы по всему миру конкурируют за поддержку компаний, которые продвигают чистые технологии.

Читайте также: Маск теперь считает, что аккумуляторы для создания электросамолетов появятся в ближайшие 3-4 года

Это IPO, третий крупный листинг китайской компании по производству электромобилей в Нью-Йорке за два года, проводится в то время, когда в последние месяцы растет цена акций таких производителей электромобилей, как Tesla и Nio.

Генеральный директор Xpeng Ху Сяопин, также известный как основатель интернет-браузера UCWeb, сказал, что компания сосредоточится на автомобилях стоимостью от 150 000 юаней ($21 804) до 300 000 юаней.

Он рассказал, что Xpeng будет использовать привлеченные средства для исследований, разработок и расширения продаж. В прошлом году компания инвестировала более 2 млрд юаней в развитие технологий, треть из которых была сосредоточена на интеллектуальных функциях, таких как автономное вождение, отметил Ху.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.