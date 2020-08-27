Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал миф

В Украине социальные пенсии не назначаются еще с 2005-го. Вместо этого есть материальная помощь.
Это в комментарии OBOZREVATEL заявил советник министра соцполитики Николай Шамбир.
“Сейчас понятие “социальной пенсии” изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время”, – рассказал советник министра.
По его словам, правила просты: если есть 15 лет стажа, можно рассчитывать на пенсию. А если нет стажа, работы и вообще любого дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом.
Каждый год, до 2027-го, требования по стажу будут расти. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:
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