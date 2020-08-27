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Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал миф

Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал миф

В Украине социальные пенсии не назначаются еще с 2005-го. Вместо этого есть материальная помощь.

Это в комментарии OBOZREVATEL заявил советник министра соцполитики Николай Шамбир.

“Сейчас понятие “социальной пенсии” изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время”, – рассказал советник министра.

По его словам, правила просты: если есть 15 лет стажа, можно рассчитывать на пенсию. А если нет стажа, работы и вообще любого дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом.

Каждый год, до 2027-го, требования по стажу будут расти. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:

  • в 65 лет – если есть от 15 до 25 лет стажа;
  • в 63 года – если от 25 до 35 лет стажа;
  • в 60 лет – если есть от 35 лет стажа.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики объяснили возможные причины повышения пенсионного возраста для женщин.
  • В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.
  • Пенсионеры имеют право получать социальную помощь по уходу за ними дома. Эта услуга доступна всем, кто не может обслужить себя и нуждается в постоянной помощи.

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По материалам Обозреватель
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