Флагманский Sony Xperia 5 II показали на видео

Компания Sony готовит к выпуску свой новый флагман – Xperia 5 II. И хоть до презентации еще несколько недель, ресурс AndroidHeadlines уже показал смартфон на видео и раскрыл его характеристики.
Итак, Xperia 5 II унаследовал фирменный стиль Sony: вытянутый прямоугольный дисплей, небольшие рамки сверху и снизу.
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У него будет 6,1-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+, поддержкой HDR, соотношением сторон 21:9, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц.
Используется топовый процессор Snapdragon 865 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, есть слот для карты памяти microSD. Также сообщают об аккумуляторе емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой и 3,5 мм разъеме для наушников. Габариты устройства 158×68×8 мм.
Основная камера получит три датчика по 12 Мп каждый: широкоугольный с углом обзора 82 градуса (f/1,7), телефото с 3-кратным зумом (f/2,4) и ультраширокоугольный с угло охвата 124 градуса (f/2,2). Заявлена поддержка записи видео 4K HDR на скорости до 120 к/с, а также оптическая и цифровая стабилизация изображения для видео.
Обычно Sony представляет новинки на выставке IFA, но в этом году Sony Xperia 5 II анонсируют позже – 17 сентября. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Sony на сайте YouTube.
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