Sony представила высокоточные GPS-приёмники для Интернета вещей и носимых устройств

Городская застройка и замусоренный радиоэфир частенько вносят помехи в работу приёмников глобального позиционирования. Устранение этих помех и растущие требования к точности определения координат, особенно в условиях передвижения, заставляет разработчиков носимой электроники, автопилотов и вещей с подключением к Интернету искать более совершенные решения. Как раз такие подготовила компания Sony и начнёт поставлять в сентябре.
Согласно пресс-релизу японской компании, через месяц она начнёт поставлять образцы приёмников БИС CXD5610GF и CXD5610GG для спутниковых систем навигации (с поддержкой всех существующих систем, включая ГЛОНАСС и BeiDou). Самый маленький чип CXD5610GF со сторонами 3,2 × 3,7 × 0,5 мм обеспечивает минимальное в отрасли потребление при работе одновременно в двух диапазонах (L1 и L5), а именно ― 9 мВт.
Столь низкое потребление тем не менее позволяет приёмнику постоянно определять координаты с высочайшей точностью ― до 30 см. При этом алгоритм надёжно работает даже если носитель активно размахивает руками в процессе перемещения. Добиться такого низкого потребления Sony смогла благодаря сочетанию в одной БИС низкочастотных цифровых и высокочастотных аналоговых цепей.
Чип CXD5610GG побольше ― со сторонами 7,0 × 8,0 × 1,4 мм. Его минимальное потребление при работе в двух диапазонах составляет 11 мВт. Работа в одном из указанных диапазонов ― L1 или L5 ― снизит потребление ещё на пару милливатт, что важно для носимой электроники с ограниченным запасом заряда в батареях.
Одновременная работа в двух диапазонах позволяет быстро привязаться к спутнику даже при «холодном» старте. По одному каналу проходит привязка, по другому ― позиционирование.
По словам Sony, конкуренты пока не имеют аналогов данной разработке. Стоимость образцов новых приёмников GPS Sony установлена на отметке 1000 иен (около $10).
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