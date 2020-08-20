ТОП-10 б/у внедорожников для начинающих водителей

Специалисты аналитического агентства Consumer Reports совместно с сотрудниками Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) решили составить рейтинг подержанных внедорожников, которые лучше всего подходят для водителей в возрасте от 18 до 20 лет.
Об этом пишет Автотема.1 место. Hyundai Santa Fe
Годы выпуска: 2017 или новее
Santa Fe – это так называемая технологическая электростанция с целым набором вспомогательных средств для водителей. Предыдущее поколение также предлагает большинство функций безопасности.2 место. Hyundai Santa Fe Sport
Годы: 2017-2018
Несколько лет назад Santa Fe Sport была самой маленькой из двух моделей Sante Fe. С тех пор Hyundai вернула Santa Fe только к пятиместной версии. Как и в случае с Sorento, эксперты рекомендуют приобрести V6 вместо четырехлитрового котла.3 место. Nissan Murano
Годы выпуска: 2015 или новее
Nissan сохранил особый стиль Murano с тех пор, как модель дебютировала. Он довольно большой, вмещает всего пять человек, что позволяет разместить огромное количество багажа за сиденьями. Murano оснащен технологическим пакетом с обычным набором вспомогательных средств для водителя, таких как автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и предупреждение о задней помехе.4 место. Kia Sorento
Годы выпуска: 2016 или новее
Kia Sorento предлагает разумное количество функций безопасности в большом и доступном пакете. Эксперты рекомендуют покупать автомобиль, у которого более крупный двигатель. В то время как четырехцилиндровый немного более экономичен, его недостаток мощности может быть проблемой при слиянии с шоссе. Придерживайтесь V6.5 место. GMC Terrain
Годы выпуска: 2014, 2016 или новее
GMC Terrain является хорошим внедорожником. Он имеет много места в салоне. Этот автомобиль отлично подойдет для семейных поездок.6 место. Mazda CX-3
Годы выпуска: 2017 или новее
CX-3 — маленький хэтчбек с несколькими стилистическими признаками внедорожника. Это означает, что он так же легко управляется, как и субкомпактный автомобиль, предлагая более высокую посадку за рулем, что должно помочь новым водителям лучше видеть дорогу.7 место. Honda CR-V
Годы выпуска: 2015-2016, 2019 или новее.
В 2019 году CR-V стал вторым самым продаваемым кроссовером в Америке. Особо популярен основной внедорожник Honda. И это не просто так. CR-V имеет традиционные для Honda функции плавной езды, экономичный двигатель и низкую стоимость для владельца.8 место. Chevrolet Equinox
Годы выпуска: 2016 или 2017
Chevrolet продает большое количество моделей Equinox. В 2016 году компания предлагала целый ряд четырех- и шестицилиндровых вариантов. В 2017 году и далее все Chevrolet Equinox были турбированными.9 место. Buick Encore
Годы выпуска: 2016 или 2017
Buick Encore – отличный автомобиль за маленькие деньги. Он отлично подходит для городских жителей благодаря аккуратным размерам и столь же миниатюрному двигателю. Молодые люди также оценят дополнительные удобства в салоне.10 место. Mazda CX-5
Годы выпуска: 2014 или 2015
Mazda CX-5 – отличный автомобиль. У него хорошая управляемость, мощный двигатель, привлекательный дизайн. CX-5 – одна из лучших бюджетных моделей в своем классе.
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