ТОП-10 б/у внедорожников для начинающих водителей

Специалисты аналитического агентства Consumer Reports совместно с сотрудниками Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) решили составить рейтинг подержанных внедорожников, которые лучше всего подходят для водителей в возрасте от 18 до 20 лет.

Об этом пишет Автотема.

Годы выпуска: 2017 или новее

Santa Fe – это так называемая технологическая электростанция с целым набором вспомогательных средств для водителей. Предыдущее поколение также предлагает большинство функций безопасности.

Годы: 2017-2018

Несколько лет назад Santa Fe Sport была самой маленькой из двух моделей Sante Fe. С тех пор Hyundai вернула Santa Fe только к пятиместной версии. Как и в случае с Sorento, эксперты рекомендуют приобрести V6 вместо четырехлитрового котла.

Годы выпуска: 2015 или новее

Nissan сохранил особый стиль Murano с тех пор, как модель дебютировала. Он довольно большой, вмещает всего пять человек, что позволяет разместить огромное количество багажа за сиденьями. Murano оснащен технологическим пакетом с обычным набором вспомогательных средств для водителя, таких как автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и предупреждение о задней помехе.

Годы выпуска: 2016 или новее

Kia Sorento предлагает разумное количество функций безопасности в большом и доступном пакете. Эксперты рекомендуют покупать автомобиль, у которого более крупный двигатель. В то время как четырехцилиндровый немного более экономичен, его недостаток мощности может быть проблемой при слиянии с шоссе. Придерживайтесь V6.

GMC

Годы выпуска: 2014, 2016 или новее

GMC Terrain является хорошим внедорожником. Он имеет много места в салоне. Этот автомобиль отлично подойдет для семейных поездок.

Годы выпуска: 2017 или новее

CX-3 — маленький хэтчбек с несколькими стилистическими признаками внедорожника. Это означает, что он так же легко управляется, как и субкомпактный автомобиль, предлагая более высокую посадку за рулем, что должно помочь новым водителям лучше видеть дорогу.

Годы выпуска: 2015-2016, 2019 или новее.

В 2019 году CR-V стал вторым самым продаваемым кроссовером в Америке. Особо популярен основной внедорожник Honda. И это не просто так. CR-V имеет традиционные для Honda функции плавной езды, экономичный двигатель и низкую стоимость для владельца.

Годы выпуска: 2016 или 2017

Chevrolet продает большое количество моделей Equinox. В 2016 году компания предлагала целый ряд четырех- и шестицилиндровых вариантов. В 2017 году и далее все Chevrolet Equinox были турбированными.

Годы выпуска: 2016 или 2017

Buick Encore – отличный автомобиль за маленькие деньги. Он отлично подходит для городских жителей благодаря аккуратным размерам и столь же миниатюрному двигателю. Молодые люди также оценят дополнительные удобства в салоне.

Годы выпуска: 2014 или 2015

Mazda CX-5 – отличный автомобиль. У него хорошая управляемость, мощный двигатель, привлекательный дизайн. CX-5 – одна из лучших бюджетных моделей в своем классе.