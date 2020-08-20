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В Сети показали обновленный Hyundai Kona

В Сети показали обновленный Hyundai Kona

Компания Hyundai опубликовала в Сети изображения-тизеры обновленного кроссовера Hyundai Kona. В продаже эта новинка появится до конца текущего года.

Южнокорейский автогигант утверждает, что обновленная Kona получила дизайн, который усилит её уникальность. Это будет современный городской спортивный кроссовер.

У автомобиля полностью переработана передняя часть. Он, например, получил новую решетку радиатора, новые бамперы и видоизмененные дневные ходовые огни.

У обновленной Kona впервые появится спортивная версия N-Line. От стандартной версии она отличается более аэродинамичным дизайном, увеличенными воздухозаборниками и более агрессивным передним бампером. Определенные изменения произойдут и в салоне.

По материалам autonews.ua
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