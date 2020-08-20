Как расходуются средства Фонда борьбы с COVID-19

В Украине в начале апреля был создан Фонд для борьбы с коронавирусом объемом 66 млрд грн. По состоянию на 14 августа более 19 млрд из него потратили. Куда распределят остальные средства, тоже уже понятно – соответствующие подсчеты Госказначейства есть в распоряжении общественной организации StateWatch.

По нескольким статьям расходов средства из Фонда борьбы с COVID-19 уже полностью выделены. Например, на помощь в случае безработицы из-за эпидемии на безвозвратной основе было предусмотрено 1 млрд 277 млн, на помощь по безработице для своевременной выплаты – 2 млрд 972,5 млн. Эти средства уже распределены.

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В полном объеме государство рассчиталось за проведение пробного ВНО, оно не состоялось и участникам вернули 52,4 млн грн. На страховые выплаты медработникам потрачено 233,3 млн грн запланированных средств, как и 23,7 млн грн на обеспечение готовности и реагирования «Центра здравоохранения уголовно-исполнительной службы» на вспышки COVID-19.

В Фонде предусмотрено 41,2 млн на обеспечение готовности учреждений здравоохранения ГУД ко вспышкам коронавируса, к этим средствам еще даже не притрагивались. Как и 100 млн грн на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Аналогичная ситуация со средствами, предусмотренными на покупку оборудования для приемных опорных больниц.

Верховная Рада в июне разрешила использовать средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог. На ремонт и реконструкцию в общем планируют выделить 35 млрд грн, около 5,8 млрд уже распределили.

На доплаты военным Госпогранслужбы, которые обеспечивают работу во время карантина, уже распределили 84,4 млн из 103,8 млн запланированных, на доплаты полицейским – 1,7 млрд из 2,3 млрд запланированных.