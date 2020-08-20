Шмыгаль рассказал, где правительство возьмет деньги на автобаны и Львовскую объездную

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина рассказал, где правительство собирается брать деньги на строительство в Украине автобанов и объездных дорог.
“Ратификация Верховной Радой соглашения о получении макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро и соглашения с Европейским инвестиционным банком в размере 0,5 млрд евро, которое позволит получить дополнительные средства на ремонт дорог. В частности, на ремонт дороги Киев-Одесса и строительство объездной дороги вокруг Львова”, – рассказал премьер.
Со своей стороны правительство собирается рассмотреть вопросы функционирования дорожного фонда, что будет способствовать дальнейшему строительству и ремонту украинских дорог.
“Предлагается предоставить возможность выплачивать концессионерам средства из дорожного фонда, а также увеличить источники поступления в дорожный фонд за счет административно-хозяйственных штрафов”, – сообщил Шмыгаль.
По его мнению, это даст возможность строить больше километров дорог. А возможность платить концессионные платежи в итоге позволит Украине через 29 лет независимости строить в Украине концессионные автобаны мирового качества.
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