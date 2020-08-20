"Укрзализныця" ограничит продажу льготных билетов онлайн

“Укрзализныця” временно ограничит покупку льготных билетов для студентов через онлайн-сервисы.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Когда ограничат продажу билетов:

временные ограничения будут при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября.

С чем это связано:

на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании будут проводиться технические работы.

“В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах”, – добавили в компании.

Справка Finance.ua:

“Укрзализныця” с 22 августа возобновила курсирование поезда №601/602 Львов – Солотвино.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫