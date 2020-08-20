Строительные работы в аэропорту Днепра начнутся в сентябре - Зеленский

Строительные работы в аэропорту Днепра, где планируется построить взлетно-посадочную полосу и терминал, начнутся в сентябре после проведения всех необходимых тендерных процедур.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.
«После 15 сентября сразу большинство важных тендерных процедур под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия – это его личная ответственность – будут проведены. И я уверен, что мы с вами до конца сентября уже увидим работы на месте аэропорта”, – сказал глава государства.
Он добавил, что в рамках Национальной программы «Большая стройка» уже много дорог отремонтировано.
«Дороги уже есть, а аэропорт будет», – сказал Президент.
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