Word научили расшифровывать аудиозаписи

Компания Microsoft добавила новую функцию в фирменный текстовый редактор Word. Новая услуга имеет название Transcribe и умеет текстово расшифровывать аудиозаписи.
Об этом сказано на официальном блоге компании.
Transcribe дает возможность пользователям записывать разговор и расшифровывать его, подгружая в программу файлы WAV, MP3 или других форматов. Важно, что программа умеет определять, что говорят один или несколько спикеров.
Эта функция уже доступна в веб-версии Word для всех подписчиков Microsoft 365. Она работает в новых версиях браузеров Microsoft Edge и Google Chrome.
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Если пользователь загружает файлы в приложение, то существует лимит до 5 часов в месяц (каждая запись должна весить не более 200 МБ). При этом, если пользоваться функцией записи внутри приложения, то никаких ограничений пока нет.
Сейчас эта функция распознает только английский язык. Но производитель обещает, что уже в ближайшее время добавят распознавание и других языков.
Также до конца 2020 года планируют запустить Transcribe и для мобильного приложения Office.
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