Может ли работник самостоятельно оплатить за себя ЕСВ

Согласно ЗУ №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», определено, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) являются работодатели.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.

В частности, к плательщикам ЕСВ относятся:

предприятия;

учреждения;

организации;

другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, которые используют труд физического лица на условиях трудового договора (контракта).

Согласно тому же закону, расчет и уплата ЕСВ за работников, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляются работодателями за счет сумм, на которые ЕСВ начислен.

ЕСВ уплачивается путем перечисления плательщиком-работодателем безналичных средств с его банковского счета.

Следовательно, наемный работник не имеет возможности самостоятельно провести уплату ЕСВ.

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