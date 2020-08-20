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Может ли работник самостоятельно оплатить за себя ЕСВ

Может ли работник самостоятельно оплатить за себя ЕСВ

Согласно ЗУ №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», определено, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) являются работодатели.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.

В частности, к плательщикам ЕСВ относятся:

  • предприятия;
  • учреждения;
  • организации;
  • другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, которые используют труд физического лица на условиях трудового договора (контракта).

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Согласно тому же закону, расчет и уплата ЕСВ за работников, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляются работодателями за счет сумм, на которые ЕСВ начислен.

ЕСВ уплачивается путем перечисления плательщиком-работодателем безналичных средств с его банковского счета.

Следовательно, наемный работник не имеет возможности самостоятельно провести уплату ЕСВ.

Справка Finance.ua:

  • Недавно Минфин изменил Инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ.
  • В Государственной налоговой службе напомнили, что 31 августа – последний срок для подачи заявления о списании недоимки по ЕСВ.
По материалам Finance.UA
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