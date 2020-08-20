Может ли работник самостоятельно оплатить за себя ЕСВ

Согласно ЗУ №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», определено, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) являются работодатели.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.
В частности, к плательщикам ЕСВ относятся:
Согласно тому же закону, расчет и уплата ЕСВ за работников, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляются работодателями за счет сумм, на которые ЕСВ начислен.
ЕСВ уплачивается путем перечисления плательщиком-работодателем безналичных средств с его банковского счета.
Следовательно, наемный работник не имеет возможности самостоятельно провести уплату ЕСВ.
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