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В ФГВФЛ объяснили, когда будут выплачивать деньги вкладчикам банка "Аркада"

В ФГВФЛ объяснили, когда будут выплачивать деньги вкладчикам банка "Аркада"

Деньги вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада” Фонд гарантирования будет выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, средств у Фонда более чем достаточно.

Об этом на брифинге заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

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“По состоянию на 10 утра 26 августа Фонд гарантирования зашел в банк “Аркада”, полностью взят контроль. Мы начинаем действовать в рамках закона – это инвентаризация, формирование ликвидмассы и формирования реестра кредиторов. Все вклады мы будем выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, а учитывая, что объем небольшой, я думаю, что это будет раньше.

Средств у Фонда более чем достаточно. Работа со зданием банка – ее возвращение на баланс банка и продажа – это будет основным нашем направлением, которое будет гарантировать возврат денег в 4 очередь”, – рассказала Светлана Рекрут.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке “Аркада” и начал процедуру вывода банка с рынка.
  • Более 90% вкладчиков банка “Аркада” (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.
  • Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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По материалам Економічна Правда
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