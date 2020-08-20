В ФГВФЛ объяснили, когда будут выплачивать деньги вкладчикам банка "Аркада"

Деньги вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада” Фонд гарантирования будет выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, средств у Фонда более чем достаточно.
Об этом на брифинге заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.
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“По состоянию на 10 утра 26 августа Фонд гарантирования зашел в банк “Аркада”, полностью взят контроль. Мы начинаем действовать в рамках закона – это инвентаризация, формирование ликвидмассы и формирования реестра кредиторов. Все вклады мы будем выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, а учитывая, что объем небольшой, я думаю, что это будет раньше.
Средств у Фонда более чем достаточно. Работа со зданием банка – ее возвращение на баланс банка и продажа – это будет основным нашем направлением, которое будет гарантировать возврат денег в 4 очередь”, – рассказала Светлана Рекрут.
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