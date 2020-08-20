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На популярном курорте запретили отдых туристам из Украины

На популярном курорте запретили отдых туристам из Украины

Желающим отдохнуть этой осенью на Кипре стоит учесть, что государство отнесло Украину к категории стран с высоким риском заболеваемости COVID-19. В связи с этим на Кипре 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну, пишет avianews.

Попасть на Кипр смогут только ограниченные категории людей, среди которых – постоянно проживающие на Кипре граждане острова, их супруги и дети вне зависимости от гражданства. Также могут въехать в островное государство иностранцы с разрешением на проживание на Кипре, родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре, с целью воссоединения семей, лица, которым разрешен въезд по Венской конвенции или которые имеют специальное разрешение на въезд на Кипр. Этим людям придется предоставить свежий результат ПЦР-теста на коронавирус и пройти двухнедельную самоизоляцию. Увы, туристов в данном списке пока нет.

Напомним, власти Индонезии заявили, что в связи с пандемией коронавируса они не будут открывать границы государства как минимум до конца 2020 года. Ограничение для всех туристов, в том числе и украинских, коснется и популярнейшего острова Бали. Сообщается, что граждане Индонезии также не могут вылететь за пределы своей страны. Изначально данное ограничение действовало до 11 сентября, однако его продлили до конца 2020 года.

По материалам Avianews.com
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