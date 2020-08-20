Глава совета НБУ спрогнозировал курс гривны до конца года

До конца текущего года курс гривны останется близким к нынешним значениям. Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие фундаментальных факторов, влияющих на обесценение национальной валюты, а, соответственно, и на усиление инфляционного давления.

Об этом сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

“В то же время вызывает беспокойства устойчивая тенденция к сокращению прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики. И влияние коронакризиса в данном контексте является лишь “вспомогательным”, – добавил глава совета НБУ.

По его словам, тенденции к снижению инвестиций продолжаются уже пять лет подряд. Этот процесс обусловлен рядом причин, включая недостаточный уровень правовой защищенности и отсутствие интересных для внешних и внутренних инвесторов проектов.

Правительству совместно с Нацбанком нужно отработать план действий для привлечения инвестиций в реальную экономику с целью обеспечения ее роста и увеличения количества рабочих мест в стране.

Справка Finance.ua:

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH /USD.

Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс составит 28,85 грн/доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID -19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.

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