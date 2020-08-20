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Киев отменил тендер на 15 троллейбусов за 174 млн

Киев отменил тендер на 15 троллейбусов за 174 млн

«Киевпастранс» отменил тендер на поставку 15 особо крупных низкопольных троллейбусов на ожидаемую сумму 173,81 млн грн в связи с тем, что к оценке был допущен всего один участник – официальный дилер Минского автомобильного завода. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ProZorro.

Дилер белорусского производителя – компания «МАЗтранссервис» – предложил 172,35 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro одновременно к участию в аукционе, который планировался на 25 августа, не были допущены дилер еще одного белорусского производителя («Белкоммунмаш”) – “БКМ-Украина», а также украинский производитель троллейбусов – луцкий завод автокомпании «Богдан Моторс», у которого Киев ранее купил более 200 аналогичных троллейбусов.

В пресс-службе корпорации «Богдан» воздержались от комментариев о причинах такого решения тендерного комитета «Киевпасстранса», отметив, что официального сообщения о причинах недопуска к торгам корпорация пока не получала.

Напомним: Киев планировал закупить троллейбусы пассажировместимостью не менее 170 человек (в том числе 45 мест для сидения), произведенные в 2020 году, приспособленные для перевозки пассажиров на колясках. Срок поставки – до 24 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что транспортные предприятия Украины в этом году перевезли на 42% меньше пассажиров.

По материалам Mind
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