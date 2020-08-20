Киев отменил тендер на 15 троллейбусов за 174 млн

«Киевпастранс» отменил тендер на поставку 15 особо крупных низкопольных троллейбусов на ожидаемую сумму 173,81 млн грн в связи с тем, что к оценке был допущен всего один участник – официальный дилер Минского автомобильного завода. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ProZorro.

Дилер белорусского производителя – компания «МАЗтранссервис» – предложил 172,35 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro одновременно к участию в аукционе, который планировался на 25 августа, не были допущены дилер еще одного белорусского производителя («Белкоммунмаш”) – “БКМ-Украина», а также украинский производитель троллейбусов – луцкий завод автокомпании «Богдан Моторс», у которого Киев ранее купил более 200 аналогичных троллейбусов.

В пресс-службе корпорации «Богдан» воздержались от комментариев о причинах такого решения тендерного комитета «Киевпасстранса», отметив, что официального сообщения о причинах недопуска к торгам корпорация пока не получала.

Напомним: Киев планировал закупить троллейбусы пассажировместимостью не менее 170 человек (в том числе 45 мест для сидения), произведенные в 2020 году, приспособленные для перевозки пассажиров на колясках. Срок поставки – до 24 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что транспортные предприятия Украины в этом году перевезли на 42% меньше пассажиров.