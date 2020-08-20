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НДС-регистрация: Минфин разработал новые правила

НДС-регистрация: Минфин разработал новые правила

В Украине хотят изменить положение о регистрации плательщиков НДС.

На сайте ГНС обнародован проект приказа Минфина “об утверждении Изменений в Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость”.

Какие изменения планируют внести:

  • вновь созданные субъекты хозяйствования при регистрации смогут заявить о желании и быть зарегистрированными плательщиками НДС без подачи регистрационного заявления плательщика НДС по форме № 1-НДС;
  • заявление будут подавать в контролирующий орган исключительно в электронной форме;
  • установят новый срок для подачи заявления в случае добровольной регистрации лица плательщиком НДС, а также в случае перехода лиц с упрощенной системы налогообложения, не предусматривающей уплаты НДС, на уплату других налогов и сборов, или изменения плательщиком единого налога третьей группы ставки единого налога с 5% на 3% – не позднее чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, с которого такие лица будут считаться плательщиками НДС (вместо 20 календарных дней до начала налогового периода);
  • упростят процедуру перерегистрации плательщика НДС. В частности, не предусматривают перерегистрацию в случае изменения субъектом хозяйствования места жительства, а перерегистрацию в связи с изменением наименования плательщика НДС, который включен в ЕГР, будет осуществлять контролирующий орган без подачи заявления на основании сведений из ЕГР;
  • будут осуществлять автоматически аннулирование регистрации плательщиков НДС на основании сведений из ЕГР о прекращении лица или на основании данных реестра плательщиков единого налога о применении лицом упрощенной системы налогообложения, не предусматривающей уплаты НДС.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2020 года плательщики Киевщины обеспечили поступления по НДС на сумму 4 миллиарда гривен. При этом темп прироста к показателю соответствующего периода прошлого года равен 23% или 741 млн грн.
  • Кабинет Министров предлагает освободить от уплаты НДС некоторые операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине.

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По материалам Finance.UA
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