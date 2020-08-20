Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризация

Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект по общей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен ужесточить наказание для неплательщиков.
Об этом сообщается на сайте “Сегодня”.
Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что жилищно-коммунальное хозяйство требует системной реформы. Одна только реструктуризация не исправит ситуацию с платежами, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах. Если не будут разработаны эффективные модели теплоснабжения с учетом особенностей каждого населенного пункта.
Читайте также: Украинцев вынудят оплатить долги за коммуналку
“Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вовсе не понадобятся”, – считает Борис Кушнирук.
Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на коммунальные услуги для населения можно будет снизить.
“Проблемы нужно решать в комплексе. Просто реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает. Она оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ. Я считаю неправильным, например, забирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если в результате коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно отбирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам”, – уверен Борис Кушнирук.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грн10 ч. назад - 5083 6
В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверениеВчера, 17:14 - 23277 4
Байден хочет поднять налоги для получающих больше $400 тысяч в год10 ч. назад - 638 4
Минимальная зарплата 10 тысяч: советник Зеленского рассказал, возможно ли это5 ч. назад - 645 3
Новая почта запустила «Сейф-сервис»7 ч. назад - 1322 3
Автомобили, которые пользуются повышенным спросом у угонщиков15 ч. назад - 10405
ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грн10 ч. назад - 5083 6
Полиция начала штрафовать за ЗD номерные знаки11 ч. назад - 2289 2
Украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше, - исследование13 ч. назад - 1996
Новая почта запустила «Сейф-сервис»7 ч. назад - 1322 3
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2087 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3302
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2067 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1778 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1822 6