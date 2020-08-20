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Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризация

Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризация

Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект по общей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен ужесточить наказание для неплательщиков.

Об этом сообщается на сайте “Сегодня”.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что жилищно-коммунальное хозяйство требует системной реформы. Одна только реструктуризация не исправит ситуацию с платежами, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах. Если не будут разработаны эффективные модели теплоснабжения с учетом особенностей каждого населенного пункта.

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“Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вовсе не понадобятся”, – считает Борис Кушнирук.

Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на коммунальные услуги для населения можно будет снизить.

“Проблемы нужно решать в комплексе. Просто реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает. Она оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ. Я считаю неправильным, например, забирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если в результате коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно отбирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам”, – уверен Борис Кушнирук.

Справка Finance.ua:

  • В начале июня в парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий провести общую реструктуризацию долгов за ЖКУ. При этом ужесточить наказание для неплательщиков.
  • В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и отбирать имущество.

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По материалам Сегодня
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