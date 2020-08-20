Ryanair анонсировала два новых рейса из Украины в Германию

Авиакомпания Ryanair объявила о запуске двух новых рейсов, из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, в аэропорт Веце в рамках зимнего расписания.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Оба рейса будут выполняться два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Рейсы из Киева в Кельн будут выполняться с 25 октября по четвергам и пятницам, рейсы из Одессы в Дюссельдорф с 6 ноября по понедельникам и пятницам.

“Авиакомпания Ryanair продолжает расширение своего зимнего расписания в Украине с запуском двух новых маршрутов. Помимо маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию”, – сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка.

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