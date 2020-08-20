Украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше, - исследование

Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции и приобщению к переезду как минимум одного члена семьи. В связи с этим поток средств, которые будут перечисляться мигрантами в Украину, будет прогнозируемо уменьшаться.

Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, которые заявили о своем желании остаться в Польше на более длительный или даже постоянный срок, значительно увеличился. Более половины иммигрантов в Польше стремятся перевезти как минимум одного члена семьи.

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Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследованию Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получение разрешения на постоянное жительство / гражданство, перевозка семьи, приобретение недвижимости или открытие бизнеса.

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Как отмечает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич: «Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский Союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков, желающих остаться за границей (особенно в Британии) на более длительный срок, стремительно увеличивалась. Однако миграция польских граждан внутри Европейского Союза – это не такая проблема, как в случае иммиграции из Украины в Польшу, учитывая более жесткие иммиграционные правила для украинцев. Простыми словами, если украинцы решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на Родину».