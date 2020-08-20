Штрафы и запрет на выезд из страны: как планируют взимать долги за коммуналку

В начале июня в парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий провести общую реструктуризацию долгов по ЖКУ. При этом ужесточить наказание для неплательщиков.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Согласно законопроекту №6313:

по постановлению суда долги по ЖКУ будут взиматься с зарплат должников. Придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности. Сейчас эта доля составляет до 20%;

по постановлению суда может быть изъято имущество должника. Этот процесс может происходить одновременно с взысканием долгов по зарплате. Потерять имущество можно, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации;

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если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, кроме взыскания долга, налагается штраф в размере 20% суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились 2 года, штраф возрастает до 30%, 5 лет – до 50% суммы долга.