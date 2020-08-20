Hyundai представил «спортивную» версию Elantra (фото)

В семействе Hyundai Elantra появилась «спортивная» версия с приставкой N Line. От стандартного седана ее отличает характерный для линейки N декор, особые настройки подвески и более мощный двигатель.
Внешне Elantra N Line можно узнать по иному рисунку каскадной решетки радиатора, более крупным воздухозаборникам со стреловидными вставками и 18-дюймовым колесным дискам с особым дизайном, а также глянцевым черным молдингам и корпусам зеркал заднего вида. Сзади спортивный образ завершают небольшой спойлер, диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
Фото: motor.ru
В салоне с красной прострочкой и металлическим декором установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и вышитой эмблемой линейки N. Трехспицевое рулевое колесо отделано перфорированной кожей, педали украшены металлическими накладками. В списке электронных помощников числятся ассистенты предотвращения фронтальных столкновений, слежения за разметкой, автоматический дальний свет, системы слежения за состоянием водителя, мониторинга слепых зон и другие.
Фото: motor.ru
В движение новинку приводит бензиновая «турбочетверка» GDI, знакомая по хэтчбеку Elantra GT и седану Elantra Sport. Мотор объемом 1,6 литра выдает до 201 л.с. мощности и 264 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две трансмиссии: шестиступенчатая «механика» или робот DCT с двойным сцеплением и семью передачами.
Elantra N Line появится в продаже до конца 2020 года. Кроме этого, в ближайшее время к спортивной линейке присоединится еще одна модель – Sonata N Line с четырехцилиндровым турбомотором 2.5 GDI.
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