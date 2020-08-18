Топ-10 ІТ-компаний Украины (инфографика)

В мае и апреле компании пережили стрессовый период, и это сказалось на рейтинге. Побили много рекордов, но, к сожалению, отрицательных: уменьшение количества специалистов в «большой пятерке», наименьшие темпы роста за всю историю рейтинга, наибольшее количество компаний с отрицательной динамикой.
Об этом говорится в исследовании dou.ua.
Для рейтинга собирали данные по состоянию на 1 июля. Большинство компаний сообщили, что наем возобновили и вообще кризисный период пройден. Об этом свидетельствует и наша последняя аналитика рынка ІТ-вакансий. Однако посмотрим, как 50 крупнейших украинских ІТ-компаний пережили первые полгода 2020-го.
Среди новичков рейтинга четыре компании: Playrix (912 специалистов и 22-е место), Andersen (550 и 42-е), Murka Games (505 и 45-то) и Beetroot (480 и 50-е).
Что касается изменений в расстановке мест, то Parimatch Tech поднялся с 35-го на 26-е место, Ubisoft – с 25-го на 17-е, а EVOPLAY ворвался в топ-7 крупнейших ІТ-компаний, подвинув Infopulse.
С января по июль 2020 года количество специалистов в топ-50 увеличилось на 1299 (1,9%). И это самый низкий показатель за всю историю. До этого каждые полгода топ-50 рос минимум на 6%.
Если смотреть на 25 крупнейших компаний, то с января по июль количество специалистов увеличилось на 1635 (3,2%). Темпы роста примерно на уровне 2015-16 годов.
Количество технических специалистов в топ-25 выросло на 910 (2%). Для сравнения: с июля 2019-го по январь 2020-го количество технических специалистов увеличилось на 2400 человек (6%).
Рост общего количества технических специалистов в 25 крупнейших ІТ-компаниях Украины – 336 специалистов у “большой пятерки”.
Впервые за всю историю рейтинга топ-25 (и сейчас топ-50) у «большой пятерки» отрицательная динамика роста. Количество специалистов уменьшилось на 336. Всего в пяти крупнейших ІТ-компаниях работает 26 601 специалист, это почти 40% от всего топ-50.
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