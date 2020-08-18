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Украина выделила на борьбу с пандемией уже около 25 млрд гривен - Минфин

Украина выделила на борьбу с пандемией уже около 25 млрд гривен - Минфин

Бюджетные расходы, которые связаны с противодействием коронавирусной болезни уже составили около 25 млрд грн, из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 16,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Министерство финансов постоянно мониторит и информирует о бюджетных расходах, которые связаны с противодействием COVID-19. Всего произведено расходов почти на 25 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

“По Фонду борьбы с COVID-19: в целом предусмотрено 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 0,5 млрд грн и сферу образования – 52,5 млн гривен”, – сообщили в министерстве.

По материалам УНН
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