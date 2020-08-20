Чтобы достичь уровня благосостояния Польши, Украине понадобится 35 лет - Гетманцев

За 30 лет Украина стала мировым “лидером” по падению валового внутреннего продукта (ВВП).
Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от “Слуги народа” Данил Гетманцев.
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“Мы впереди планеты всей по темпам падения ВВП за 30 лет. В перерывах между революциями, как и в ходе них, мы “лучше” всех в мире справились с задачей потерять одну из самых мощных экономик Европы. И если в 90-м мы гордо сравнивали себя с Францией, то сейчас наши сопоставимые по уровню благосостояния страны – Доминика, Бутан, Гайана”, – написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он также же добавил, что, по расчетам Всемирного банка, чтобы достичь уровня благосостояния Польши, Украине понадобится 35 лет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, в каких отраслях экономики Польши будет работа для украинцев до конца 2020 года
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