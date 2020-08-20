50% квартир в новостройках покупаются для инвестирования - эксперт

Если взвесить тенденцию по рынку недвижимости, то примерно 50% квартир в новостройках покупаются для инвестирования.
Об этом рассказал Алексей Белоконь, коммерческий директор ООО “Royal House”, на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.
Однако, по его словам, многие покупают квартиру для перепродажи, но потом оставляют квартиру себе.
“Изначально они думают, что будут инвестировать от перепродажи, но позже решают оставить ее себе. У нашей ментальности больше нет других вариантов для сохранения денег. Ничего надежнее, чем real state, наш покупатель пока не знает. Кто-то делает ремонт и оставляет их себе или для детей, кто-то сдает в аренду. По факту, то, как покупатели будут распоряжаться своей недвижимостью, может отличаться от того, что они задекларировали”, – рассказал эксперт.
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Говоря об влиянии карантина на рынок, Сергей Костецкий, аналитик консалтинговой компании SV Development, отметил, что худшее уже позади и покупатели и продавцы начинают возвращаться.
По его словам, после ситуации с “Укрбудом” и “Аркадой” покупатели перестали верить в первичный рынок недвижимости.
“После карантина мы пришли к тому, что самая надежная инвестиция для тех, у кого были деньги, оказалась самой рисковой”, – говорит Белоконь.
Вторичная недвижимость. Эксперт отметил, что те, кто запланировал покупку вторички до карантина, и те, кто подкопил денег на карантине, понимают, что у них есть два варианта: первичный рынок — более рисковый, и вторичный — менее рисковый.
“Около 40% тех, кто планировал покупать квартиру в новом доме, по нашим данным, пересмотрели свое решение в пользу вторичного рынка”, – заявил Белоконь.
Вторичный рынок, по его словам, активизировался намного больше, чем этого ожидали эксперты. Если в июле 2019 года на вторичке было около 1,5 тыс. сделок, то в июле этого года был всплеск до 2,5 тыс. сделок за месяц.
Другая же часть инвесторов заняла выжидательную позицию: они не готовы перейти на вторичку, потому что она дороже.
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