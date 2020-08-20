0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Новый Ford Mustang будут выпускать восемь лет

Новый Ford Mustang будут выпускать восемь лет

Ford Mustang нового поколения, который появится в продаже в 2022 году, будут выпускать восемь, а не шесть лет, как Ford планировал ранее. Об этом сообщает Automotive News.

Сейчас покупателям предлагают Ford Mustang S550. Он появился в 2014 году. Тогда его очень торжественно представили в честь 50-летнего юбилея модели Mustang.

Новый Mustang получит обозначение S650. Если раньше его планировали выпускать шесть лет, то теперь – восемь лет. Значит, его серийное производство продлится примерно до 2030 года.

S650 Mustang обновят через три года после начала серийного производства, то есть в 2025 году. Точно так через три года, в 2017 году, обновили S550.

Новый «Мустанг» получит восьмицилиндровый двигатель и электромотор. То есть он станет гибридным автомобилем. Мощность его силовой установки пока не известна.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.