Новый Ford Mustang будут выпускать восемь лет

Ford Mustang нового поколения, который появится в продаже в 2022 году, будут выпускать восемь, а не шесть лет, как Ford планировал ранее. Об этом сообщает Automotive News.

Сейчас покупателям предлагают Ford Mustang S550. Он появился в 2014 году. Тогда его очень торжественно представили в честь 50-летнего юбилея модели Mustang.

Новый Mustang получит обозначение S650. Если раньше его планировали выпускать шесть лет, то теперь – восемь лет. Значит, его серийное производство продлится примерно до 2030 года.

S650 Mustang обновят через три года после начала серийного производства, то есть в 2025 году. Точно так через три года, в 2017 году, обновили S550.

Новый «Мустанг» получит восьмицилиндровый двигатель и электромотор. То есть он станет гибридным автомобилем. Мощность его силовой установки пока не известна.