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Розничная торговля в Украине восстанавливается - Госстат

Розничная торговля в Украине восстанавливается - Госстат

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в июле 2020 года вырос на 8,5% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем текущего года зафиксирован рост на 12,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в январе-июле 2020 года физический объем оборота розничной торговли увеличился на 4,2%, что существенном меньше, чем за первый квартал (10,6%).

Наибольший рост оборота розничной торговли за январь-июнь 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдался:

  • в Киевской (на 12,1%),
  • Запорожской (на 11,4%),
  • Черниговской (на 9,3%) областях.

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По материалам Finance.UA
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