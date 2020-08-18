Как получить пособие по безработице, и кто не имеет на него права (инфографика)

Украинцы могут обратиться за пособием по безработице в центры занятости, которые восстановили личный прием граждан (кроме “красных” зон эпидемической опасности). С собой нужно иметь ряд документов.

Как сообщается на сайте Государственного центра занятости, большинство отделений, расположенных в “зеленой” зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.

Зарегистрироваться можно в любом центре занятости независимо от места проживания.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте центра занятости. Сейчас же заявления можно заполнить при личном посещении центра.

Украинцам до 35 лет без страхового стажа будет назначена помощь по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания – 1 тыс. грн, после этого – 650 грн) сроком на 180 календарных дней.

“Если же человек старше 35 лет, и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице”, – добавляется в сообщении.

В случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости. Трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости.

Размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%; в течение следующих 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

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